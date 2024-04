Tutto esaurito - esodo e coreografie La città spinge i ragazzi di Thiago

(Di venerdì 26 aprile 2024) La simbiosi continua. Il Bologna dà spettacolo, vince, convince riscrive nuovi record: sul campo e sugli spalti. La fame di grandi traguardi che dimostra la squadra sul campo è la stessa di grande calcio della sua gente, in un circolo che si autoalimenta. Dopo l’dei tremila bolognesi all’Olimpico di Roma, lunedì sera, il tifo rossoblù prepara un Dall’Ara infuocato per accogliere quell’Udinese che all’andata rifilò tre reti aiallenati daMotta in uno dei rari inciampi stagionali. Anche perché il confronto con l’Udinese (sconfitta ieri dalla Roma, a tempo praticamente scaduto, da un colpo di testa di Cristante, 1-2) può diventare un altro passo avanti decisivo verso la Champions. Tagliato il traguardo dei 26mila presenti sugli spalti per domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) e se si tolgono i 2500 ...

