Il comune di Pompeiana Imperia rischia di pagare carissimo il laghetto artificiale mai collaudato

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per, piccolodell’imperiese non lontano dal mare, non ci sono buone notizie. Tutt’altro. Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la revoca del finanziamento statale per la realizzazione del, in località San Bernardo, all’interno di un Sito d’Interesse Comunitario. Si mette così fine ad una questione che si trascina da almeno 22 anni. Ma per ilsi apre il capitolo del rischio dissesto finanziario. “È una sentenza chedi far chiudere i battenti al”, ha dichiarato a Riviera24.it il sindaco Vincenzo Lanteri. Aggiungendo che “ilè parte lesa. La mia speranza è che la Corte di conti arrivi in tempi rapidi ad accertare tutte le responsabilità in capo ai funzionari e all’impresa che ...