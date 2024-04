Coach Di Russo in Ncaa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Marcello Diè il primo allenatore di formazione italiana a sedere come headsu una panchina. Dopo tre stagioni da assistente, il City College of New York, scuola di Division 3, ha infatti scelto di puntare su di lui per guidare la squadra femminile che partecipa alla CUNYAC conference. Un percorso finora unico, perché secondo le regoleper ricoprire il ruolo di capoallenatore è indispensabile essere laureato in un’università americana. Di, pescarese classe 1988, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Antoniana, a 19 anni si è trasferito a Firenze per frequentare l’università. Qui ha subito iniziato ad allenare e nel giro di tre stagioni è diventato responsabile del minibasket e allenatore delle giovanili per il Pino Firenze. Nel frattempo ha partecipato come ...