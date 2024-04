Partenza col piede giusto Lattarulo è terzo a Pavia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Confermando le buone sensazioni della vigilia, corroborate dagli ultimi test svolti in preparazione sulla pista amica del Montagna, Iankoha cominciato colla stagione all’aperto, piazzandosi alposto (su ben 128 partecipanti) ai Campionati regionali universitari open della Lombardia, svoltisi a, nei 100 metri: distanza scelta in questo avvio agonistico per allenare laveloce in vista dei ’suoi’ 200, per i quali cercherà di conquistare al più presto il minimo per qualificarsi agli Assoluti che si svolgeranno a giugno a Spezia. Inserito nella prima serie, quella degli atleti accreditati con i migliori tempi, l’atleta spezzino è stato battuto solo dall’alfiere di casa della Cento TorriFolajin Fonseca (10.42), facendo ...