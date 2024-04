Trekking in Lombardia | 10 itinerari da raggiugnere in treno da Milano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pierre D'Alfonso, per metà milanese e per l'altra valdostano, ha dato vita a un'iniziativa (e a un sito internet) per mapparedi slow tourism che uniscano ile il cammino

Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: alla scoperta dei treni storici e turistici in Italia - Il 4 e 5 maggio è in calendario la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: una buona occasione per (ri)scoprire i treni storici e turistici In Italia.

Al via la stagione dei treni storici in Campania - Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai storici appositamente attrezzati. Il programma delle iniziative del 2024 ...

Tour dalla Scozia alla Sicilia in treno, un viaggio unico ricco di storia e cultura: scopri quanto costa - Un tour dalla Scozia alla Sicilia da fare tutto in treno, un percorso unico e molto suggestivo: come si svolge e quanto costa ...

