L’epilogo della stagione Uisp - la finale più attesa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sarà una, lunedì prossimo al Marco Polo Sports Center di Viareggio, tutta pisana quella che stabilirà il titolo di campioneversiliese. Sembra strano, ma sarà così perché Arena Metato e G.O.I Passi, squadrecampagna pisana, da due stagioni sono state affiliate al comitato locale e sono già entrate nella storia del comitato versiliese. L’Arena Metato torna inda campione in carica mentre il G.O.77 I Passi viene, comunque, dalla semipassata. Si assisterà anche a una rivincita perché nel 2022 fu il G.O.77 I Passi a raulearsi campione. Tornando al campo, dopo il 4-1 dell’andata, di fronte al solito caloroso e nutrito gruppo di tifosi doveva essere festa e così è stata per i campioni. L’Mb Team, rivelazione del campionato, ...

La Spezia, 7 aprile 2024 – Con il Valeriano Favaro Alinò che vince il regular season del Girone 1 ed approda direttamente alla finalissima, adesso c'è da definire la sfidante per lo scudetto . Così, il Calcio a 11 della Uisp della Spezia e della Valdimagra manda in scena i playoff. Nei quarti di ...

Gol, spettacolo e qualche sorpresa nell'andata dei Quarti di finale per il titolo del campionato di Calcio Uisp Empoli Valdelsa. Partiamo proprio dal risultato più a sorpresa, ossia il successo per 1-0 a Monteboro del Fibbiana sui pluricampioni della Ferruzza. Ultimi a qualificarsi per questa fase ...

Proseguono i playoff del 18° campionato provinciale di BEACH TENNIS indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe's. Questi i risultati dei quarti di finale : Mem & Co-Smashers 3/7, 5/7, 1/7, 0/7, 1/7; Over the Top-Bagno Vela 7/6, 7/6, 7/4, 7/5; Enterprise-Bagno Andreucci 7/1, 5/7, 7/2, 3/7, ...

Karate: medaglie e qualificazioni al Campionato Nazionale per lo Shinan - SIENA. Soddisfazione per l'Asd Shinan Karate kai alle qualificazioni regionali uisp svoltesi domenica 21 aprile a Signa, i 24 atleti partecipando in più ...

Calcio a 5, il campionato uisp lo vince il Newcastle - Il Campionato uisp 2023/24 si chiude con la vittoria del Newcastle che conquista il "Trofeo Ferramenta del Mercato". La squadra bianconera ha avuto la meglio sul West Bromwich al termine d ...

