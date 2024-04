Ti ricordi… Axel Konan - l’ennesima perla di Pantaleo Corvino diventò l’incubo di Buffon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Festa della Liberazione, vent’anni fa: un saggio su come liberarsi degli avversari lo offre HaouliaisCèdric, ivoriano 21enne del Lecce che al Delle Alpi di Torino devasta la Juve di Lippi, saltando i suoi giocatori come birilli, segnando una doppietta e consentendo ai salentini di prendersi tre punti fondamentali per la salvezza. È figlio della borghesia ivoriana: papà professore d’inglese all’università di Abidjan e la mamma amministrativa nello stesso istituto, sette figli che vivono una vita decisamente agiata per gli standard locali.si divide tra basket, tennis e calcio. A 16 anni finisce nel mirino di quella fruttuosissima rete di osservatori che spesso porta perle a, e dunque da Abidjan vola in Salento. Ottimo fisico, gran controllo di ...