Tennis Poggibonsi si cala nel campionato di B1

(Di venerdì 26 aprile 2024) Via alnazionale di B1 per ilclub. Il gruppo della compagine maggiore è formato da Andrea Turini, Matteo Aprile (maestri e tecnici nazionali del Tc), Andrea Taliani, azzurro reduce dal successo iridato dell’Italia nel mondiale Over 35, i giovani del vivaio Marco Angiolini (nella foto), Tommaso Lenzi, Francesco Vanzi, quindi il francese Pierre Delage e l’argentino Mateo Martinez. La fase a gironi è composta da 46 squadre suddivise in sette raggruppamenti. In base agli esiti della regular season, saranno poi disputati i playoff e i playout. Le rivali del Tcin trasferta saranno Tc Padova – domenica 28 aprile la gara in Veneto valida per la prima giornata – poi Ssd Ferratella di Roma (2 giugno) e Quanta Club Milano (16 giugno). Gli incontri casalinghi, ...