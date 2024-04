nuotatori pistoiesi ok ai Regionali - La squadra maschile nuotatori pistoiesi brilla ai Campionati Regionali con 9 medaglie, tra cui 2 d'oro. Tommaso Lamura si distingue con 2 vittorie. Eccellente comportamento della squadra maschile ...

Nuoto: Coppa Len fondo. Scelti gli azzurri per la tappa di Piombino - In Toscana in scena Paltrinieri, Acerenza, Taddeucci e Gabbrielleschi.ROMA (ITALPRESS) - Dal 16 al 18 maggio a Piombino gli azzurri del nuoto ...

Verso la tappa di Coppa Len a Piombino. I convocati - Dal 16 al 18 maggio a Piombino gli azzurri del nuoto in acque libere sono attesi dalla seconda tappa di Coppa LEN. Per la gara dei 10 chilometri sono convocati Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopern ...

