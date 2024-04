Ieri in Campania | lacrime e dolore per il bambino ucciso da due pitbull Crolla panchina in pietra - tragedia sfiorata a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, mercoledì 24 aprile 2024. Avellino – ‘Faccetta nera‘, canzone scritta in occasione della conquista dell’Etiopia, per il 25 aprile in una scuola di Ariano Irpino? Nel paese in provincia di Avellino non si parla d’altro, come ...

Continua a leggere>>