Scherma Cus Under 14 in crescita Medaglia di bronzo per Pichierri e Russo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Risultati inper gli14 del CusEstra (nella foto) nella prova interregionale delle categorie giovanili che si è svolta al Pala Terme di Montecatini.per Sofianelle Bambine: un’ottima gara, la sua, sin dai gironi. Bene anche Lilia Grassi che ha chiuso in decima posizione. Negli Allievi spada,prezioso per Tommasoche dopo i gironi ha inanellato una serie di vittorie, per entrare in finale e andare a podio battendo il lucchese Funarola. Nella finale per l’oro è stato sconfitto dal pratese Palmieri. In campo femminile buona prova per Camilla Rusci che ha ceduto 14-15 nel tabellone da 32. Nella categoria Giovanissimi fioretto maschile ottima finale per Alessandro Castagnini che ha chiuso sesto dopo una lotta fratricida ...