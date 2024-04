CODICI QR | EVITA LE TRUFFE SEGUENDO 10 CONSIGLI IMPORTANTI CHE TUTTI DOVREBBERO CONOSCERE

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di venerdì 26 aprile 2024) Molte testate giornalistiche del nostro settore, in giro per il mondo, avvertono del crescente rischio diinformatiche tramite i popolariQR. Questi quadrati di dati a rapida scansione, ormai onnipresenti in ogni dove, come ad esempio nei menu dei ristoranti e nei biglietti dei concerti, si sono trasformati in una minaccia digitale emergente. Mentre la loro convenienza li rende un elemento imprescindibile nella vita digitale quotidiana, i criminali informatici trovano sempre nuovi modi per sfruttare questa tecnologia per scopi fraudolenti. Letramite codice QR di solito coinvolgono l’uso diche, una volta scannerizzati, indirizzano gli utenti a siti web fraudolenti che sono spesso la copia di quelli originali. Qui le persone possono essere ingannati per effettuare pagamenti non autorizzati o ...