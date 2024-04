(Di venerdì 26 aprile 2024) L’attivazione di unregionale sul mondo dello, che si occupi anche delle questioni di genere, e l’apertura di un tavolo permanente che possa portare a interventi normativi e atti di indirizzo per migliorare la condizione dei lavoratori. Sono le due proposte emerse durante l’evento ‘Lavorare nello: quali tutele?’, organizzato dalla commissione istruzione edel Consiglio regionale in collaborazione con i sindacati di categoria e l’Inps, nell’ambito degli. Luisa Baldinetti rappresentante nazionale del Sindacato lavoratoricomunicazioneCgil ha parlato di lavoro "discontinuo e facilmente ricattabile e di diverse qualifiche che hanno un ...

Stati generali della Cultura. osservatorio sullo spettacolo - Proposte per migliorare le condizioni dei lavoratori dello spettacolo in Toscana: osservatorio regionale e tavolo permanente per interventi normativi. Sindacati e politici discutono soluzioni durante ...

Continua a leggere>>

Quelle vite sullo schermo, al via la rassegna cinematografica «Contemporanea» - Al via il 26 aprile al Cinema Nuovo Eden «Contemporanea», preziosa rassegna che esplora nuovi autori e autrici del cinema italiano indipendente. Undici i film in programma da domani fino a giugno. Ad ...

Continua a leggere>>

De Luca, Colella e D'Angiò al Troisi con Lezioni di Napoletanità - Fare cultura divertendo: è questo il motto di Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D'Angiò che, nel nome della singolare "Università degli Studi di Napoli-Gennarino II", oggi, 25 aprile, alle 18 e alle ...

Continua a leggere>>