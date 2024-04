Deve riscuotere il debito ma all’appuntamento c’è anche la Finanza | arrestato lo ‘strozzino’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un 40enne di origini campane residente a Civitavecchia è statodai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, dopo essere stato trovato in possesso di 500 euro ricevuti poco prima da un 22enne del posto. I Militari della guardia diintervenuti – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Il giovane aveva sporto denuncia, riferendo di continue minacce da parte da parte dell’uomo, gravato da diversi precedenti penali, che esigeva il pagamento in contanti di debiti maturati nei suoi riguardi. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia, dopo aver informato la locale Procura della Repubblica, hanno fotocopiato le banconote e predisposto una discreta attività di osservazione presso la via convenuta per la consegna, nel centro storico della cittadina. Fermato dopo aver riscosso la somma, dopo un brusco tentativo di sottrarsi ai ...