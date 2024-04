Motori Mauro Romano continua la corsa in vetta

Comincia nel migliore dei modi il campionato italiano di Motocross d’epoca per Mauro Romano (nella foto la premiazione), portacolori del Moto Club Poggibonsi. Il campione nazionale in carica ha iniziato il percorso 2024 con una splendida affermazione nel suo settore delle moto vintage (categoria ... Continua a leggere>>

Saluto romano in Comune a Cogoleto, la giudice civile: “Criticarlo è giusto e legittimo” - Due dei tre consiglieri di minoranza di Cogoleto (il terzo è mauro Siri, indipendente), già indagati per apologia del fascismo per aver espresso un voto con il saluto romano. Nella seduta consigliare ...

Continua a leggere>>

Maupal a Venezia: un omaggio artistico a Papa Francesco - Interris.it ha intervistato Maupal sulla sua mostra "Venezia: Habemus Papam" a pochi giorni dalla visita del Pontefice a Venezia ...

Continua a leggere>>

Pierpaolo Spollon al Teatro romano in "Quel che provo dir non so" - L'8 luglio 2024 alle ore 21 Pierpaolo Spollon sarà al Teatro romano di Verona in “Quel che provo dir non so” di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon, regia mauro Lamanna. Pierpaolo Spollon è un attore.

Continua a leggere>>