Milano - 18enne ucciso a colpi di pistola | l' agguato mentre dormiva in un furgon - con lui anche una donna Killer in fuga

(Adnkronos) – Un 18ennne, di origine slava, è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Milano. E' accaduto verso le 3.15 in via Varsavia. Secondo le prime informazioni il ragazzo si trovava all'interno di un furgone quando sarebbe stato aggredito da alcune persone che avrebbero iniziato a ...

Continua a leggere>>