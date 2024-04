FOTO Contrada Iannassi - perde il controllo dell’auto e finisce nella cunetta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande spavento per una 58enne che a, alle porte di Benevento, ha perso ildella sua auto dopo una frenata. La fiat Punto sulla quale viaggiava in direzione del capoluogo si è girata più volte su se stessa terminando la sua corsa. Pronto l’intervento del 118 che ha trasportato la malcapita all’ospedale San Pio in codice giallo per accertamenti in seguito ad un trauma cranico non commotivo, ma dai primi riscontri non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L'articolo proviene da Anteprima24.it.