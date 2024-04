(Di venerdì 26 aprile 2024) Frederick X e la moglie hanno posato per il primo ritratto ufficiale, la coppia ha sfoggiato una serie di decorazioni, tra cui quella dell'Ordine dell'Elefante, mentre la sovrana ha potuto indossare per la prima volta un set di preziosi della Corona danese. Ad attirare l'attenzione è stata una miniatura del re appuntata all'abito della regina, qual è il suo significato.

La parure di gioielli indossata da Mary di Danimarca: non può uscire dal Paese ed è conservata in un museo - Frederick X e la moglie hanno posato per il primo ritratto ufficiale, la coppia ha sfoggiato una serie di decorazioni, tra cui quella dell'Ordine dell'Elefante ...

Dentro il primo ritratto ufficiale dei reali di Danimarca - Re Frederik e la regina Mary hanno posato per la prima foto da sovrani. Il ritratto ufficiale arriva dopo mesi difficili per la coppia a causa delle voci incessanti relative a un presunto tradimento ...

Primo ritratto dei reali di Danimarca, e la regina Mary sceglie gli smeraldi prediletti da Margrethe - Il curatore reale Thomas C. Thulstrup, al Corriere: «I quattro set di gioielli furono realizzati nel 1840, solo la regina in carica può indossarli» ...

