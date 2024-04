Lo storico Cardini | Anche tra i vincitori c' era chi si è comportato male

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Bisogna avere l'intelligenza e l'onestà di riconoscere chetra ic'era gente che si è comportata. Sbagliato pensare che gli italiani più buoni siano andati tutti con la Resistenza, mentre gli altri fossero fanatici e criminali. Mattarella può salire mille volte i gradini dell'Altare della Patria, ma idel 1945, ancora non hanno convinto del tutto. Altrimenti non ci sarebbe un Paese diviso». A dirlo Franco, docente dell'Istituto Italianoper il Medioevo. Le spaccature sono l'elemento caratterizzante del 25 aprile 2024. «Ricorre in un momento difficile. Si è divisi sia sulla politica estera che interna. Altrimenti non ci sarebbe stato un dibattito sulla Brigata ebraica, se il suo comportamento fosse corretto, eccessivo o provocatorio. ...