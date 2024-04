Quando gioca Sinner a Madrid | le date dei primi turni - possibili orari e ipotesi sessione serale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quest’oggi va in scena la terza giornata di main draw del Masters 1000 di2024, ma Jannikdovrà ancora attendere perre il suo match d’esordio sulla terra battuta della capitale spagnola. La prima testa di serie del seeding, in assenza del numero 1 al mondo Novak Djokovic, è stato ammesso infatti direttamente al secondo turno usufruendo di un bye. In realtà già oggi sono in programma il 50% degli incontri di secondo turno, quelli della parte bassa del tabellone (guidata dal beniamino locale e n.2 del seeding Carlos Alcaraz), mentre il restante 50% è previsto nella giornata di sabato a meno di imprevisti legati al meteo. L’altoatesino debutterà dunque domani nel derby tricolore con l’amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego, quasi sicuramente sul campo centrale, ad uno ancora da ...