Brasile al lavoro | Neymar sta bene

“Sono ingegnere e ho lasciato il lavoro per il Brasile. Perché sei vuoi essere felice - devi fare felice gli altri” : Con un laurea di ingegneria, da 11 anni vive in mezzo ai poveri di San Paolo del Brasile. Marco Vitale, cremonese, ha 45 anni e la sua vita prima di dedicarsi agli ultimi era questa: “Matematica 1, Matematica 2, Fisica 1, Fisica 2, Chimica”. Esame, voto, esame, voto. Dopo ogni voto buono i complimenti, poi ricominciava lo studio per l’esame successivo. E “il lunedì mattina con il corpo assonnato e il venerdì ...