Far East Film Festival | i film di Venerdì 26 aprile

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel DNA del FEFF, come tutti i fariani sanno bene, abita da sempre una fortissima componente di cinema action. Cinema action declinato in tutte le sue sfumature stilistiche e narrative (dal thriller al wuxia, dal poliziesco al war movie, passando per i grandi classici delle arti marziali e i buddy movie). È possibile restare indifferenti quando la creatività dello show biz asiatico preme forte sull’acceleratore? No, non è possibile. E la terza giornata del FEFF 26 è qui per ricordarcelo!26il percorso action che attraverserà tutto ilparte subito con una grande doppietta: Moscow Mission di Herman Yau (vedremo, più avanti, anche Raid on the Lethal Zone e Customs Frontline) e l’esplosivo, letteralmente esplosivo, 13 Bombs di Angga Dwimas Sasongko: il cult indonesiano dove Jakarta è una ...

Far East Film Festival 2024 , il programma della 26ª edizione del più prestigioso appuntamento di cinema dell’Estremo Oriente in Europa: 79 Film selezionati in 12 paesi per 9 giorni di full immersion Il conto alla rovescia ha quasi smesso di ticchettare: dopo una lunga attesa, i riflettori ... Continua a leggere>>

Il Far East film Festival 26 entra subito nel vivo e giovedì 25 aprile , seconda giornata di viaggio, sentiremo battere forte il cuore di Hong Kong: è il momento dell’attesissima e folgorante opera prima di Nick Cheuk, Time Still Turns the Pages, che alle 19.30 porterà sul palco del Teatro Nuovo lo ... Continua a leggere>>

Far east film Festival, il film del giorno è “Voice” di Mishima Yukiko: una meditazione in tre episodi - In onda venerdì 26 aprile, è una meditazione in tre episodi (più un breve epilogo) con personaggi differenti, in eccellenti interpretazioni ...

Continua a leggere>>

Corea 1979, il giorno del golpe: al Far east film Festival va in onda “12.12: The Day” - Kim Sung-soo racconta la rivolta contro il governo: venerdì 26 aprile, alle 19.15, la pellicola sarà sul grande schermo del Giovanni da Udine, terza giornata ...

Continua a leggere>>

Sì, il Far east film Festival è sempre qui che aspetta noi - Inaugurazione bagnata per la 26esima edizione del Far east film Festival. "Piove Cosa vuoi farci, siamo a Udine" sdrammatizza in piena notte un accreditato appena uscito della doppia proiezione al ...

Continua a leggere>>