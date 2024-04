Settore femminile Il Castelnuovo in Eccellenza con una giornata di anticipo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con la vittoria in trasferta per 7 a 0 contro il Firenze Sud, la squadradel, allenata da Flavio Bechelli, ha conquistato la matematica promozione nel campionato dicon unadi. Veramente un’ impresa inaspettata, frutto di tanto lavoro, continuo impegno e costante dedizione che hanno fatto fare un salto di qualità al movimento calcisticogialloblu. Al primo posto la Casolese e, al secondo, ile ambedue si troveranno ancora di fronte nel prossimo campionato di. La "rosa" è composta da: Rebecca Lenzi, Sara Villani, Ilaria Valdrighi, Angelica Teani, Sara Bertilacchi, Marta Benedetti, Alessandra Bonini, Margherita Moni, Giulia Paoli, Lisa Venezia, Isabella Ciari, ...

