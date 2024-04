Corsa Champions | Milano è avanti su Trento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Allianzè a un passo da un traguardo storico chiamatoLeague. Nella serie che mette in palio un posto nell’Europa che conta, i lombardi sono oraper 2 a 1 contro l’Itas Trentino. Nel match infrasettimanale i ragazzi di cocah Roberto Piazza (nella foto) si sono imposti, in un match, mai realmente in bilico per 3 a 0. Hanno messo in campo carattere, convinzione, solidità in tutti i fondamentalei e hanno dimostrato di voler ancora lottare per un obiettivo di spessore. I menghini hanno approfittato, va detto, di unainvece stanca, demotivata e carente in ricezione e difesa. L’Allianz ha battuto bene e ha fatto funzionare pure la fase muro, con 10 blocchi a referto. Si è rivisto, inoltre, un Ishikawa particolarmente performante, premiato MVP di gara 3 con 18 punti. "Torniamo domani ...