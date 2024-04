(Di venerdì 26 aprile 2024) Avvio in calo per lotra Btp e, con il differenziale ditra i bond decennali italiani e tedeschi che si restringe di quasi 4 punti base, a quota 135. In flessione anche i rendimenti dopo i rialzi delle ultime sedute: il Btp cede oltre 6 punti base, tornandoil 4%, al 3,957%.

Lo spread risale leggermente a 133 punti base in avvio di giornata dai 131 della chiusura di ieri mantenendosi comunque sui livelli di gennaio 2022. Il rendimento del decennale italiano è al 3,66% dal 3,63% per cento registrato alla vigilia. Continua a leggere>>

Lo spread risale leggermente a 133 punti base in avvio di giornata dai 131 della chiusura di ieri mantenendosi comunque sui livelli di gennaio 2022. Il rendimento del decennale italiano è al 3,66% dal 3,63% per cento registrato alla vigilia. Continua a leggere>>

Lo spread Btp-Bund scende a 135, rendimento sotto al 4% - Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e tedeschi che si restringe di quasi 4 punti base, a quota 135. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

rendimento Btp decennale di nuovo al 4%: cosa significa per i mercati Effetto tassi e inflazione - Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è a 134,7 punti base in avvio di scambi sui mercati obbligazionari dei titoli di Stato in lieve aumento rispetto ai 137 punti della chiusura di ieri. Il decennale it ...

Continua a leggere>>

Le stablecoin potrebbero pesare più degli afflussi degli ETF spot su Bitcoin portando al ribasso del mercato crypto - Le stablecoin potrebbero pesare più degli afflussi degli ETF spot su Bitcoin con conseguenze al ribasso del mercato crypto ...

Continua a leggere>>