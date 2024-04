Matteo Salvini ha annunciato che il generale Roberto Vannacci si candiderà alle elezioni europee con la Lega

Annuncio del leader leghista: "Il generale correrà in tutte le circoscrizioni. Io e Meloni due caratteri non semplici" Continua a leggere>>

"Se AVS candida una donna incarcerata all'estero con accuse pesanti, perché io non posso chiedere il voto agli italiani per un uomo che ha difeso il nostro Paese nel mondo?": così Matteo Salvini ha commentato la candidatura di Roberto Vannacci con la Lega. Appena pochi giorni fa diceva di sperare ...

