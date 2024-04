Mida - è subito successo alla Fortezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024)annunciato,confermato sin dalle prime battute., la Mostra dell’artigianato,da Basso a Firenze fail pieno di visitatori il primo giorno di apertura. Sono 530 gli espositori della mostra internazionale in crescita del 18% rispetto al 2023. L’iniziativa oraganizzata da Firenze Fiera resta aperta fino al primo maggio su una superficie espositiva di circa 34mila metri quadrati: in campo imprese artigiane, designer, progettisti, giovani maker e start up. Proposte di vari settori merceologici (abbigliamento e accessori, complementi di arredo, design e innovazione, oreficeria, gioielleria e bigiotteria, bellezza e benessere, artigianato internazionali) e dell’enogastronomia. Oltre al numero di espositori, questa 88ma edizione vede aumentare ...