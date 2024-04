Il caso Gonzalez e il pestone di Carnesecchi Foto-accusa sul suo profilo Instagram

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’interpretazione più spontanea sembra essere quella di un corto circuito. Di testa, prima ancora che di gambe. Del resto tutto Vincenzo Italiano poteva immaginare tranne che la sliding door (in negativo) che avrebbe indirizzato la semifinale di coppa Italia contro l’Atalanta sarebbe stata un intervento da rosso – il primo in stagione – di colui il quale il tecnico in questi anni ha sempre definito senza mezzi termini il giocatore più forte della rosa, ovvero Nikola Milenkovic. Eppure la topica che ha indirizzato la sfida di mercoledì al Gewiss Stadium non è che la punta dell’iceberg di una stagione che, per il serbo, è stata fin qui connotata più da ombre che da luci. Una stagione da subito complicata. In salita, e che il difensore serbo non è mai riuscito a raddrizzare, salvo rare prestazioni. Al punto da spingere la dirigenza a valutare in queste ore se davvero l’ex Partizan ...