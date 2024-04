Ancona - primo posto matematico a un punto

Con la vittoria in casa della Virtus Roma, la Halley Matelica ha chiuso il Play in Gold al primo posto in classifica e, come testa di serie numero 1 del tabellone dei Play off, se la vedrà nel primo turno contro il Ferentino dell’ex biancorosso Samuele Polselli. Ma prima che scatti l’ultima fase ...

Continua a leggere>>