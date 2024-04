Calcio Serie D La Pianese mette il Serravezza nel mirino Una partita delicata ma fondamentale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con la massima concentrazione possibile e senza sosta lasi allena per preparare la penultima fatica del suo campionato, prevista per domenica pomeriggio in casa del. I lucchesi all’andata imposero il pareggio ai bianconeri, che però poterono recriminare per due punti gettati al vento dopo una gara ben giocata. La squadra dell’ex centrocampista, visto per anni tra A e B, Christian Amoroso, ha giocato una ottima stagione ed è ancora in lizza per un posto nei play-off visto che si trova al sesto posto a meno due dal Livorno quinto. Per questo la gara di Gagliardi e compagni non è da sottovalutare, anzi tutt’altro. Resta però una sfida determinante per il destino degli amiatini che, vincendo, indipendentemente dal risultato del Follonica Gavorrano, impegnato in contemporanea in casa contro un altro team della Versilia, ovvero il Real ...