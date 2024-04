Spezia - serve un exploit Vincere in casa del Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il campionato cadetto entra nel rush finale, con le ultime quattro giornate in appena 13 giorni. Impossibile fare previsioni di massima: troppe le variabili. Con Feralpi Salò e Lecco che torneranno in C dopo una sola stagione, l’Ascoli rischia grosso di far loro compagnia come terza retrocessa diretta, soprattutto dopo lo 0-0 interno col Modena, nel quale i marchigiani hanno sprecato un rigore con Nestorovski. Decisivo il derby con la Ternana domani al Liberati, che di riflesso interessa anchee Bari. Una vittoria umbra sancirebbe di fatto la retrocessione dei bianconeri, attesi da un calendario difficile nelle ultime tre (Cosenza in, Palermo fuori e Pisa in, avversarie con le quali è improbabile fare 9 punti); un pari inguaierebbe anche le Fere, che hanno però un cammino migliore (trasferta a Bolzano, Catanzaro in ...