Playoff Nba 2024 - i Lakers sprofondano | Denver vince a Los Angeles e sale sul 3-0 nella serie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Niente da fare. Inon si svegliano neanche a Lose subiscono la sconfitta del 3-0per 105-112 in gara-3 contro iNuggets. A fare la differenza sono le stelle dei campioni in carica. Aaron Gordon è il miglior realizzatore con 29 punti e 15 rimbalzi, mentre Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Jamal Murray, con 22 punti, 5 rimbalzi, 9 assist, mentre Michael Porter chiude con 20 punti e 10 rimbalzi. Iapprocciano meglio al match e salgono sul +12 nel secondo quarto, ma prima dell’intervallo i Nuggets riescono a ricucire sul -4. Sono le prove generali per lo scossone di, che completa la rimonta e consolida la fuga sul massimo vantaggio di +15, fino al 105-112 finale. Non ...