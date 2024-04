Colbrelli scatta ancora | | Il mio sogno nel cassetto? Vorrei fare il ct dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un pezzo del suo cuore, il “Cobra“, lo ha lasciato lì, nel fango della Parigi Roubaix che ha vinto in quell’indimenticabile autunno del 2021. Proprio quel cuore grande che l’ha tradito al traguardo del Giro di Catalunya cinque mesi più tardi, costringendolo al ritiro. Oggi Sonnyvive la sua seconda vita. Non più sull’asfalto, tra volate vinte e perse, fughe solitarie e sorrisi nella “pancia“ del gruppo, ma sull’ammiraglia o a bordo strada, a soffrire per i “suoi” ragazzi della Bahrain Merida. Anche in questo Giro d’Italia, e nell’iconico “tappone“ di Livigno, sarà così. Anche seammette che la strada gli manca. Ma ha voltato pagina, nel bel libro della sua vita. Come va nella tua nuova vita da dirigente del ciclismo? "Una nuova vita, un nuovo percorso che ho cominciato da un anno e mezzo. Da quando ho smesso con l’agonismo ...