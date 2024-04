Un posto al sole - anticipazioni 26 aprile | Mariella fa ingelosire Guido

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 aprile 2024)Altieri sarà decisa a riconquistare, come rivelano ledi Unaldi venerdì 262024. Negli ultimi tempi, la vigilessa e il marito sono entrati pesantemente in crisi e, nonostante i tentativi didi riavvicinarsi a, lui sembra sempre più restio a seppellire l'ascia di guerra. Del Bue, infatti, è molto risentito con la consorte per il suo temperamento pettegolo e frivolo e non perde occasione per provocarla. Tuttavia,non si darà per vinta e si sfogherà con Bice. La Altieri, in particolare, si confiderà con l'amica e le svelerà che è molto abbattuta in quanto sta provando invano a risvegliare l'interesse di. A quel punto, la sorella di Salvatore ...