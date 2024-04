Valentina Trapletti non si nasconde | Spero di rappresentare l’Italia nella staffetta mista a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)è il personaggio della settimana per l’atletica italiana, visto che insieme a Francesco Fortunato si è laureata Campionessa del Mondodi marcia ad Antalya. L’azzurra ha offerto una prova strepitosa nei dieci chilometri finali, inscenando una rimonta perentoria che è valsa l’apoteosi ai Mondiali di marcia a squadre.ha così conquistato la medaglia d’oro in questa nuova specialità del tacco e punta, conquistando anche un pass non nominale per le Olimpiadi di2024. La 38enne milanese prenderà parte alla 20 km individuale ai Giochi e poi spera di essere al via anche, dove sarà il DT Antonio La Torre a decidere chi schierare (l’altro nome di lusso è quello di ...