Julio Velasco rivela | Egonu come Maradona - non è come le altre Antropova? Non rispondo sul dualismo…

Julio Velasco ha individuato quale sarà l'ostacolo più grande per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT della Nazionale di volley femminile è stato molto chiaro ai microfoni di Sportmediaset: "C'è una partita che è la più stressante per le squadre favorite: il quarto di finale perché puoi incontrare una squadra che ha tutto da perdere e che ha meno di pressione di una che ha tutto da vincere. E' il bivio tra fallimento e gloria". Il Guru della pallavolo internazionale si è soffermato anche sulla grande stella del gruppo, ovvero l'opposto Paola Egonu: "Nessuno è uguale all'altro. Non ci sono privilegi per questo, ma sì, ci sono differenze. Può essere successo con Totti, Platini o Maradona, non si può pretendere che Egonu faccia la stessa vita delle compagne."

