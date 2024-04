Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di venerdì 26 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262024. Ariete Luna in Sagittario: nuovo viaggio verso successo, amore, fortuna. Vivete un momento astrale unico, i pianeti che con più forza incidono sulle questioni di primaria importanza sono tutti in posizione favorevole. Se avete in mente un'azione che faccia clamore, che attiri l'attenzione degli altri oppure di una persona in particolare, agite sotto questo Sole e questa Venere. Importante oggi il rapporto con persone che vivono lontano, in posti vicini al mare. Toro Passato il tornado della Luna piena, troverete la quiete di cui avete bisogno per riorganizzare tutti quei lavori, ...