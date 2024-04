Spareggi 90’ per gli ultimi verdetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quando mancano 90 minuti alla fine della stagione regolare, moltisono già arrivati: dalle tre promosse dirette in B (Mantova, Cesena e Juve Stabia), passando per 24 qualificate ai playoff (più il Catania in quanto vincitrice della Coppa Italia di categoria ma ancora all’opera per evitare i playout) fino alle tre formazioni retrocesse in D: Alessandria, Olbia e Brindisi. Ancora però qualche verdetto mancano all’appello. In primis quello legato alle ultime formazioni a caccia del pass per i playoff: una dal Girone A e 2 dal C, con il B che ha già chiuso i conti. Tutto definito nel raggruppamento del Perugia, nell’ultimo turno potrebbe cambiare solo il piazzamento nella griglia play off. Nel girone B, infatti, sono matematicamente qualificate per i playoff Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo e Rimini. Il quadro è ...