Memorial Paganelli La Futsal si prende il bis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) In una splendida cornice di pubblico, con numerosi tifosi accorsi al Palaper omaggiare un grandissimo personaggio dello sport romagnolo, ieri pomeriggio è andato in scena il secondodedicato proprio alla memoria di Paolo. Un anno fa la società infatti bianconera intitolò il palazzetto a, grandissimo sostenitore e collaboratore dei colori bianconeri. Dopo la cerimonia iniziale, sono scese in campo le tre formazioni romagnole:Cesena, Rimini C5 e Città del Rubicone, che si sono sfidate in un triangolare molto emozionante. La prima sfida è stata vinta dallaCesena, che ha sconfitto il Rimini per 7-1. Successivamente è sceso in campo il Città del Rubicone, che ha perso proprio con i padroni di casa per 5-0. L’ultima sfida, che ...