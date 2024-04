Dal Casentino a Parigi | Lisa Angiolini alle Olimpiadi con il Metodo Cherubini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 25 aprile 2024 – Dal. La nuotatriceha conquistato l’accesso per le prossimenei 100 rana e, per conseguire questa prestigiosa qualificazione, è stato fondamentale il contributo del fisioterapista bibbienese Emanueleche ne ha seguito il percorso di cura e riabilitazione di un serio problema alla spalla. I trattamenti applicati in supporto alla tradizionale preparazione hanno permesso alla ventisettenne atleta, nata a Poggibonsi e in forza nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri, di recuperare rapidamente dall’infortunio, di presentarsi ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione e di laurearsi campionessa nazionale con un tempo che ha aperto le porte per la più importante manifestazione sportiva in programma il prossimo ...