Serie D | il mediano dell’Aquila guarda alla fase finale del torneo Vicini alla meta - adesso siamo chiamati al derby della svolta Montevarch - l’esperienza di Conti per la salvezza

(Di venerdì 26 aprile 2024)I Loris Beoni, approdando all’Aquila, ha ritrovato un calciatore di carisma ed esperienza con il quale aveva condiviso 10 anni fa uno spicchio di stagione a Messina: ilFederico(nella foto). Quell’annata 2010-2011 non fu memorabile per entrambi, perché l’attuale tecnico deli restòguida dei peloritani in D, d5.a20.a giornata, avvicendando Cirino e lasciando poi il timone a Campolo.con i giallorossi dello Stretto giocò 13 gare per passare nel mercato d’inverno al Mezzolara in C2, preludio all’avventura biennale in Vallonia con i belgi del Visé. Ora, memoregrinta e del raziocinio del centrocampista catanese, 36 anni lo ...