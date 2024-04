Ecco tutti i risultati e la classifica

Domani alle 16.30 si gioca in serie C la penultima giornata di campionato, ecco le partite e gli arbitri. Juve ntus NG-Fermana : Gigliotti di Cosenza; Lucchese-Carrarese: Iacobellis di Pisa; Perugia-Arezzo: Vingo di Pisa; Pescara -Ancona: Madonia di Palermo; Pontedera-Olbia: Viapiana di Catanzaro; ... Continua a leggere>>

Nel Girone C è il Fermo che in questo momento accederebbe alla fase finale per il titolo regionale dal 12 al 19 maggio prossimo VALLESINA, 17 aprile 2024 – turno infrasettimane e finale della stagione regolare oramai in vista. Nell’ultimo comunicato la Federazione ha ricordato le date della post ...

Continua a leggere>>