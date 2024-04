Castelferretti si rialza e batte San Severino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024)3 SANMARCHE 1 Parziali: 25-23, 25-23, 21-25, 25-21 SABINI: Beni, Schiavoni, Toccacieli, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Palazzesi G. (L2). All. Fabbietti-Sciati. SANMARCHE: Muscolini, Marzi, Plesca, Petrocchi, Ferrara, Corradini, Marinozzi, Palazzesi L., Paolucci, Silvestroni, Sorrenti, Tarquini (L1), Rizzuto (L2). All. Pasquali. Arbitri: De Orchi - Pardo Ritorno alla vittoria perche vince in quattro set contro SanMarche. Una sfida equilibrata risolta a favore della Sabini nei primi due set con il punto decisivo del solito Mancinelli che chiude il primo parziale, mentre nel secondo gli ingressi ancora una volta di ...