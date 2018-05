Volo supersonico made in Campania | Napoli-New York in un' ora e mezza

Virgin Galactic - Volo supersonico per lo spazioplano VSS Unity : Virgin Galactic , compagnia creata dal magnate Richard Branson, ha effettuato il primo volo sullo spazioplano sub-orbitale VSS Unity classe SpaceShipTwo. Il vettore sperimentale a razzo aveva ...

Virgin Galactic - primo Volo supersonico. Un successo. Così si visiteranno i pianeti : Gli sforzi di Richard Branson per migliorare il suo veli volo con sistemi di sicurezza in grado di prevenire incidenti e imprevisti sono stati ripagati..

X-Plane : via libera al Volo supersonico silenzioso targato NASA : Velocissimo e silenzioso. E’ l’identikit dell’X-Plane, l’aereo supersonico targato NASA che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal velivolo. La Lockheed Martin si è aggiudicata il contratto per la costruzione e il collaudo del volo dimostrativo del velivolo, che sarà in grado di volere a un’altitudine di 16.764 chilometri a una velocità di 1500 chilometri all’ora generando un suono simile a quello della ...