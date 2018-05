La lista sul tavolo di Conte | c' è Savona all' Economia

Governo - si tratta sulla lista dei ministri. Conte vede Governatore Visco - lo spread torna a salire : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...

Governo Conte - il premier incaricato al lavoro sulla lista dei ministri : Al centro della Contesa l'indicazione - cruciale per il futuro prossimo del Paese - del nuovo ministro dell'Economia. Per il Colle Paolo Savona non garantirebbe un solido ancoraggio all'Unione ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018). rapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei Ministri da parte del premier incaricato Conte.

Coco Avant Chanel - L’amore prima del mito/ Su Iris il film sulla stilista francese (oggi - 24 maggio 2018) : Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito, il film inonda su Iris oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, alla regia Anne Fontaine. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:03:00 GMT)

Anticipazioni sul primo album di Liam Payne come solista - nel disco “tanti messaggi ed esperienze personali” : Il primo album di Liam Payne sta arrivando. Il cantante degli One Direction, a due anni dall'annuncio della pausa della boyband, ha finalmente iniziato a svelare i primi dettagli sul suo disco da solista. L'uscita del primo album di Liam Payne è stata svelata nei giorni scorsi: non è ancora stato reso noto il titolo del disco, ma sicuramente potremo averlo tra le mani il 14 settembre 2018! Durante questi mesi, Liam sta promuovendo la sua ...

Replica e trama di Prima che la notte - film per la tv sul giornalista Pippo Fava : Ieri sera su Rai 1 alle 21,25 è andato in onda un film per la tv, dal titolo Prima che la notte, in cui si narra la storia di Pippo Fava. La trama del film, trasmesso in occasione della Giornata della legalità, le info sulle repliche e la storia del protagonista che si rifà ad una vicenda veramente accaduta a Catania. film per la tv su Pippo Fava Il film, trasmesso in Prima visione tv è stato co-prodotto da Rai Fiction – IIF e racconta la ...

Mercato NBA – Dallas Mavericks in cerca di un lungo : Cousins - Jordan e Randle i nomi sulla lista : Dallas Mavericks in cerca di un lungo nella prossima free agency: i 3 candidati principali sono Cousins, Jordan e Randle Dopo la pessima stagione appena conclusa, i Dallas Mavericks hanno tutta l’intenzione di cambiare rotta. Niente tanking, niente lungo processo di rebuilding. Si riparte dalla 5ª scelta al prossimo Draft e soprattutto da un lungo da trovare sul Mercato dei free agent. I nomi sulla lista dei desideri sono essenzialmente 3: ...

Raccontare le migrazioni : ecco il convegno sull'etica del giornalista : ' La politica non deve venire meno, anche rispetto alla tenuta dei diritti umani ' ha sottolineato Perrone: 'Non possiamo fare finta di nulla se c'è chi all'estero viene calpestato o magari torturato'...

Atac - rilascia intervista sulla cattiva manutenzione dei mezzi : sindacalista sospesa a tempo indeterminato : “Sospensione a tempo indeterminato”. Preludio di un possibile licenziamento. Rischia seriamente il posto di lavoro Micaela Quintavalle, conosciuta a Roma come la “pasionaria” di Atac, fondatrice e segretaria nazionale del sindacato Cambia-Menti, la sigla che negli anni ha raccolto tanti autisti e macchinisti della sofferente azienda capitolina dei trasporti, fino a diventare nel 2016 ampio bacino di voti del M5s. Dopo l’ennesima denuncia sullo ...

Calciomercato Juventus - ecco i nomi sulla lista di Marotta : 1 di 5 Successiva TORINO - Emre Can sarà il primo dei sei colpi juventini per il mercato estivo: il tedesco del Liverpool è vicinissimo anche se non ha ancora firmato. Cosa serve al club bianconero? ...

Nuova lista “Le tue Azioni” su Google Assistant mentre Wear OS mostra i risultati sportivi : mentre Google Assistant guadagna una Nuova Lista "Le mie Azioni", disponibile nella scheda Esplora, Wear OS By Google si arricchisce con i risultati sportivi in tempo reale. L'articolo Nuova Lista “Le tue Azioni” su Google Assistant mentre Wear OS mostra i risultati sportivi proviene da TuttoAndroid.

Val d’Aosta - il capolista M5s agli attivisti : “Campagna sull’autonomia non sull’onestà : ai valdostani non interessa” : Puntare sull’autonomia e non sull’onestà. È l’input arrivato da Roma agli attivisti valdostani del Movimento 5 Stelle per voce del capolista Luciano Mossa in vista delle prossime elezioni regionali. Un input che, oltre ad aver fatto andare al macero molti manifesti e volantini, ha provocato dissapori. “Dobbiamo puntare tantissimo sull’autonomia e non sull’onestà perché ai cittadini valdostani dell’onestà non interessa poi tanto, perché ...

Scienza e cultura - nasce Focus "Mediaset punta sulla tv generalista" : 'Il free è un terreno su cui intendiamo puntare con sempre maggiore decisione, ed è una strategia indipendente dai nostri accordi pay con Sky'. Lo spiega in tutta chiarezza Marco Paolini, direttore ...

'Ho visto un uomo lanciare una bimba dal viadotto' : allarme sull'Aurelia bis dopo segnalazione di un'automobilista : Una automobilista ha riferito alle forze dell'ordine di aver visto un uomo che lanciava una bambina giù da un viadotto. È successo nel tardo pomeriggio a Villanova d'Albenga , SV, : immediatamente sul ...