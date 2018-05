Calciomercato Serie A | ecco i primi botti | Napoli pazzesco | colpi di Juve | Roma ed Inter

Serie B - Calciomercato intenso : Padova show - il Foggia ha richieste per un big Video : La Serie B del prossimo anno inizia a prendere forma tra squadre retrocesse dalla Serie A Benevento, Hellas Verona e Crotone e neopromosse dalla Serie C Livorno, Lecce e Padova. Grandi piazze, dunque, sono in arrivo dalle altre categorie, e si prevedono derby importantissimi e sfide molto sentite dalle tifoSerie. Dal possibile ritorno di Bari-Lecce non ancora certo, poiché i biancorossi sono qualificati ai play off e sperano nella promozione nel ...

Calciomercato - Lichtsteiner rimane in Serie A : ecco la destinazione : La gara contro il Verona è stata l’ultima con la maglia della Juventus per l’esterno Lichtsteiner, stagioni veramente importanti per lo svizzero che adesso si prepara per una nuova avventura. Standing ovation con i bianconeri nell’ultimo incontro, poi il rigore sbagliato che ha un pò rovinato la festa. La decisione è stata quella di non rinnovare il contratto con la Juventus ma lo svizzero ha deciso di rimanere in Serie A. ...

Calciomercato Serie B : Foggia 2 bomber nel mirino - la Salernitana punta Montalto Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le societa' sono gia' al lavoro, con direttori sportivi e manager di calciatori che stanno avviando i primissimi contatti per imbastire eventuali trattative. Tra le squadre più attive ci sono Lecce i cui obiettivi principali, al momento, sono Maurantonio in porta e Falletti sulla trequarti [Video] e Padova, che nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con la Juventus per il centrocampista ...

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno gia' raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha gia' praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha già praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce (l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro) ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Serie B - Calciomercato show : ecco tutte le novità Video : Il calciomercato di Serie B [Video]è gia' praticamente iniziato anche se ufficialmente aprira' i battenti a luglio. È molto interessante notare come soprattutto le squadre neopromosse si siano messe subito al lavoro per cercare di portare alla loro corte dei calciatori d'esperienza per la cadetteria. Tra le squadre più attive c'è il Lecce che ha gia' acquistato anche se non ufficialmente l'esterno Cosimo Chiricò e segue con attenzione l'esperto ...

Serie B - Calciomercato show : ecco tutte le novità : Il calciomercato di Serie B è già praticamente iniziato anche se ufficialmente aprirà i battenti a luglio. È molto interessante notare come soprattutto le squadre neopromosse si siano messe subito al lavoro per cercare di portare alla loro corte dei calciatori d'esperienza per la cadetteria. Tra le squadre più attive c'è il Lecce che ha già acquistato (anche se non ufficialmente) l'esterno Cosimo Chiricò e segue con attenzione l'esperto portiere ...

Calciomercato Foggia : scelto il bomber per la prossima Serie B? Video : Il Calciomercato di Serie B è gia' pronto ad esplodere. Sono tantissime le trattative [Video], le voci, i primi timidi contatti tra agenti dei calciatori e direttori sportivi. Le prime notizie di radio mercato riguardano soprattutto piazze importanti: dal Parma al Foggia, passando per il Lecce e il Venezia. Partendo dal Parma, pare che gli emiliani siano vicinissimi all'acquisto dell'attaccante Matteo Brunori Sandri, classe '94, in forza al ...

Calciomercato Serie B - colpo Ciciretti per il Lecce? Le parole del suo agente Video : Il Lecce è tornato in Serie B [Video] dopo 6 anni di inferno in Serie C e adesso si attende di capire come si muovera' la squadra giallorossa per poter creare la rosa della prossima stagione. Una squadra che possa puntare in alto oppure una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla? Molto, in questo senso, lo diranno i movimenti di Calciomercato che gia' iniziano ad esserci. Gia' fatta per Chiricò ma non è ancora chiaro se l'ex ...

Calciomercato Serie B - colpo Ciciretti per il Lecce? Le parole del suo agente : Il Lecce è tornato in Serie B dopo 6 anni di inferno in Serie C e adesso si attende di capire come si muoverà la squadra giallorossa per poter creare la rosa della prossima stagione. Una squadra che possa puntare in alto oppure una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla? Molto, in questo senso, lo diranno i movimenti di Calciomercato che già iniziano ad esserci. Già fatta per Chiricò (ma non è ancora chiaro se l'ex attaccante ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco la mossa per tornare subito in Serie A : Calciomercato Hellas Verona – Stagione amara per l‘Hellas Verona, la squadra di Pecchia è retrocessa matematicamente dopo un campionato da dimenticare. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione e si stanno valutando le prime interessanti soluzioni. La prima porta all’attaccante Pazzini, di ritorno dal prestito al Levante l’Hellas ha intenzione di provare a convincere il calciatore a rimanere in ...

Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Calciomercato Serie B - il Lecce comincia dall'attacco : tridente da sogno? : Il Lecce dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie B, atteso da 6 anni, si appresta a concludere la stagione di Serie C con la trasferta di Monopoli. Domenica alle ore 14.30 la squadra di mister Liverani affronterà il Monopoli in una sfida che serve ormai a poco ai giallorossi ma che può essere più importante per i biancoverdi che vincendo potrebbero superare in classifica il Cosenza (impegnato contro il Trapani) raggiungendo il quinto ...