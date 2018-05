Un milione di nomi in viaggio verso il Sole

romadailynews

: RT @USAnelSud: Oltre un milione di nomi in partenza per il Sole - Spazio & Astronomia @Agenzia_Ansa - Italians4Trump : RT @USAnelSud: Oltre un milione di nomi in partenza per il Sole - Spazio & Astronomia @Agenzia_Ansa - USAnelSud : Oltre un milione di nomi in partenza per il Sole - Spazio & Astronomia @Agenzia_Ansa - SaCe86 : Oltre un milione di nomi in partenza per il Sole -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Undiinil– Voleranno a bordo della sonda della Nasa Parker Solar Probe, che studierà la corona solare e il meccanismo che genera il vento solare e il cui lancio è previsto per il 31 luglio 2018. Viaggerannola nostra stella 1.137.202dei partecipanti al concorso Vip Pass “Manda il nome sul”, (accesso scaduto il 27 aprile), contenuti in una memory card, e una placca dedicata a Eugene Parker, l’astrofisico ed eliofisico a cui è dedicata la missione e che per primo sviluppò, nel 1958, la teoria sul vento solare. L’obiettivo, secondo gli ingegneri e gli scienziati che la stanno costruendo, è quello di “toccare il” e di raccontarlo in 7 anni come nessun’altra missione ha fatto prima. La sonda studierà lo strato esterno dell’atmosfera solare (la corona) da una distanza di quasi 6 milioni di chilometri dalla ...