Governo | resta il rebus squadra Salvini insiste su Savona | il piano B è Giorgetti

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

Governo - i tempi si allungano. Di Maio : Conte è e resta il candidato premier : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione del l'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia , ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : Una candidatura Di Maio avrebbe come possibile compensazione la designazione di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini, al ministero dell'Economia. Soluzione, questa, che permetterebbe ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Governo - Conte resta in pole per la premiership : Agli Esteri potrebbe andare Giampiero Massolo , mentre la Lega si prenderebbe l'Economia con Giancarlo Giorgetti . Al Carroccio anche il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agricoltura ,...