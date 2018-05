Nintendo registra il marchio N64 | che potrebbe riguardare una versione mini del Nintendo

Nintendo registra la bellezza di 15 nuovi marchi - tra cui F-Zero - Nintendogs e Pikmin : Dopo un 2017 di enorme successo, Nintendo è molto attiva in queste settimane nel gettare le basi per il prossimo futuro registrando tantissimi marchi, e oggi ne arrivano la bellezza di altri 15. Come riporta MyNintendoNews, questi riguardano "software per console, software per dispositivi mobile e prodotti di merchandising", e includono alcuni importanti nomi come Star Fox, Pikmin e Nintendogs.Il colosso nipponico ha registrato inoltre un logo ...

Nintendo registra The Legend of Zelda Triforce : Nintendo ha recentemente registrato un nuovo misterioso marchio, chiamato The Legend of Zelda Triforce, e il quale sarebbe destinato a progetti per console e smartphone riporta MyNintendonews.La registrazione del marchio è avvenuta in Giappone, ma la parola utilizzata è Triforce, una parola inglese. Naturalmente per il momento si può solo speculare su questo, sul nome registrato, non vi sono altre informazioni in nostro possesso. Potrebbe ...

Nintendo registra un nuovo misterioso marchio : Nintendo ha recentemente registrato un nuovo misterioso marchio, chiamato The Legend of Zelda Triforce, e il quale sarebbe destinato a progetti per console e smartphone riporta MyNintendonews.La registrazione del marchio è avvenuta in Giappone, ma la parola utilizzata è triforce, una parola inglese. Naturalmente per il momento si può solo speculare su questo, sul nome registrato, non vi sono altre informazioni in nostro possesso. Potrebbe ...