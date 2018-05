Conte convocato al Quirinale | Lega soddisfatta | pronti a partire

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 3 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Premier - Conte convocato da Mattarella Di Maio : «Ora inizia la terza Repubblica» : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Governo M5S-Lega - Giuseppe Conte convocato al Quirinale per l’incarico : Si sblocca la situazione politica:?alle 17.30 il presidente Mattarella riceve il candidato premier di Movimento Cinqee Stelle e Lega per l’incarico di Presidente del consiglio. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica». Lega:?«Pronti a partire»...

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Conte convocato al Quirinale da Mattarella - ma l'incarico non è scontato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per le ore 17.30. La notizia arriva dopo che il M5S ha ribadito che Conte resta il candidato premier di M5S e Lega, e dopo il pressing di Alessandro Di Battista che ha esortato il Colle a "non fare l'avvocato delle cause perse"."Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5S Luigi Di Maio commenta la ...

Premier - Conte convocato da Mattarella M5S - Di Battista attacca il Presidente : : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Governo - Conte convocato al Quirinale per l’incarico : Nel corso della mattinata il leader del M5S Luigi Di Maio e della Lega Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell'incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte....